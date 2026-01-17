Tumori della laringe | è a Napoli il centro d' eccellenza

Il trattamento dei tumori della laringe richiede competenza e esperienza. L’Ospedale Monaldi di Napoli si distingue come centro di eccellenza nel Sud Italia, grazie a elevati volumi di interventi e competenze specializzate. I dati del Programma Nazionale Esiti di Agenas confermano la sua posizione di leadership, offrendo ai pazienti un’assistenza di qualità e affidabile nel trattamento di queste patologie.

Tumori della laringe: gli ultimi indicatori del Programma Nazionale Esiti di Agenas, che misurano i volumi di interventi per neoplasie maligne della laringe, accreditano l’Ospedale Monaldi di Napoli tra le prime strutture in Italia e leader di riferimento nel Sud Italia per la chirurgia laser, la chirurgia ricostruttiva, l’inserimento delle protesi fonatorie e la chirurgia robotica. “Va però chiarito un punto spesso frainteso: il PNE non fotografa tutta la chirurgia laringea in un’unica voce - precisa una nota dell'Ospedale dei Colli, che comprende il Monaldi - Per la laringe, infatti, esistono indicatori distinti sui volumi di ricovero per l’approccio open (chirurgia tradizionale) e un indicatore che aggrega open ed endoscopico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Tumori, il Ministero della Salute promuove l’eccellenza del Pascale Leggi anche: Interventi di eccellenza mininvasivi. Tumori asportati senza cicatrici

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.