Conte lo vuole a tutti i costi! Il Napoli lo riporta in Serie A affare per gennaio

In attesa di conoscere l’esito del Consiglio Federale straordinario che andrà in scena nelle prossime ore, il Napoli continua a lavorare per completare le cessioni di Noa Lan g e Lorenzo Lucca. L’obiettivo è liberare spazio, sia in rosa che a livello economico, per potersi poi tuffare sul mercato in entrata per regalare dei rinforzi ad Antonio Conte. Proprio il tecnico azzurro, nelle ultime ore, starebbe spingendo per il ritorno in Italia di Federico Chiesa. Napoli, Conte spinge per Chiesa come dopo Lang. Antonio Conte starebbe spingendo per il ritorno in Italia di Federico Chiesa. Secondo quanto racconta ‘Il Mattino’, il tecnico azzurro gradirebbe l’arrivo dell’attaccante italiano, attualmente ai margini del progetto tecnico del Liverpool. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Biennale col Napoli, Conte lo vuole a tutti i costi: firma a un passoIl Napoli si avvicina a un importante rinnovo contrattuale con un calciatore, segnando un passo avanti nel rafforzamento della rosa.

