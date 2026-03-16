Napoli chiede agli infermieri sacca delle urine al posto della borsa dell’acqua calda e li minaccia

A Napoli, una donna di 55 anni è stata denunciata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile con l’accusa di aver minacciato gli infermieri e di aver chiesto loro una sacca delle urine al posto della borsa dell’acqua calda. L’incidente si è verificato durante un episodio di aggressione al personale sanitario, che ha coinvolto anche minacce rivolte agli operatori.

Ennesima aggressione al personale sanitario. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno denunciato una donna napoletana di 55 anni con l’accusa di minacce. L’episodio si è verificato all’interno dell’ospedale Monaldi. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la donna si trovava nel nosocomio per assistere la sorella ricoverata. Durante la permanenza nel reparto avrebbe chiesto ai sanitari di riscaldare una sacca per la raccolta delle urine, con l’intenzione di utilizzarla come una borsa dell’acqua calda da applicare alla paziente allettata. Il personale sanitario ha spiegato che la richiesta non poteva essere soddisfatta, poiché la sacca non è progettata né idonea a essere utilizzata in quel modo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, chiede agli infermieri sacca delle urine al posto della borsa dell’acqua calda e li minaccia Articoli correlati Sacca per urine come borsa dell’acqua calda: sorella di paziente minaccia infermieri al MonaldiDenunciata una donna di cinquantacinque anni, sorella di una paziente ricoverata. Napoli, minaccia infermieri Monaldi per farsi riscaldare sacca urina: denunciata 55enneLa donna, sorella di una paziente ricoverata presso l'ospedale Monaldi, avrebbe preteso che il personale sanitario le riscaldasse la sacca —... Approfondimenti e contenuti su Napoli chiede agli infermieri sacca... Temi più discussi: FNOPI chiede agli infermieri: come si lavora davvero negli ospedali?; Al Policlinico Federico II coordinatori senza concorso da anni; Tensione in sala operatoria, infermieri trasferiti: il pm va a caccia della lista. Napoli, minaccia infermieri Monaldi per farsi riscaldare sacca urina: denunciata 55enneUna donna di 55 anni ha minacciato gli infermieri dell'ospedale Monaldi di Napoli dopo il rifiuto di riscaldarle una sacca d'urina. Denunciata ... 2anews.it Bimbo col cuore bruciato, chat degli infermieri su Guido Oppido durante il trapianto: Non ha voluto nessunoNelle chat degli infermieri nuovi dettagli sulla morte del bimbo col cuore bruciato: i sanitari parlano anche di Guido Oppido ... virgilio.it #GdiF #Napoli eseguivano prestazioni di chirurgia e medicina estetica senza le previste autorizzazioni. Denunciati 8 soggetti. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com Spazio Napoli - facebook.com facebook