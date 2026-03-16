Sacca per urine come borsa dell’acqua calda | sorella di paziente minaccia infermieri al Monaldi
Una donna di cinquantacinque anni, sorella di una paziente ricoverata al Monaldi, ha minacciato alcuni infermieri. La donna è stata successivamente denunciata. Non si sono verificati interruzioni del servizio né danni durante l’incidente. La vicenda riguarda l’utilizzo improprio di una sacca per urine, che la donna ha portato con sé, simile a una borsa dell’acqua calda.
Denunciata una donna di cinquantacinque anni, sorella di una paziente ricoverata. Nessuna interruzione del servizio né danni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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