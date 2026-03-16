Una donna di 55 anni è stata denunciata dopo aver minacciato alcuni infermieri dell’ospedale Monaldi di Napoli, chiedendo di riscaldare una sacca di urina, probabilmente piena d’acqua, che intendeva usare come borsa termica. La donna, sorella di una paziente ricoverata, avrebbe preteso un trattamento non previsto dal personale sanitario, creando una scena di tensione all’interno della struttura.

La donna, sorella di una paziente ricoverata presso l'ospedale Monaldi, avrebbe preteso che il personale sanitario le riscaldasse la sacca — verosimilmente piena d'acqua — da usare come borsa termica. Al rifiuto ha minacciato gli infermieri. Intervento dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli. Ancora un episodio di violenza verbale ai danni del personale sanitario in un ospedale napoletano. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato una donna di 55 anni che avrebbe minacciato gli infermieri dell'ospedale Monaldi dopo che questi si erano rifiutati di accontentare una sua richiesta insolita: riscaldare una sacca per le urine — verosimilmente piena d'acqua — da utilizzare come borsa termica per scaldarsi. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, minaccia infermieri Monaldi per farsi riscaldare sacca urina: denunciata 55enne

Articoli correlati

Chiede che le venga riscaldata sacca per le urine e va in escandescenza: denunciata 55enne al MonaldiTempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato una donna di 55 anni la quale ha minacciato i sanitari...

Sacca per urine come borsa dell’acqua calda: sorella di paziente minaccia infermieri al MonaldiDenunciata una donna di cinquantacinque anni, sorella di una paziente ricoverata.

Tutto quello che riguarda Napoli minaccia infermieri Monaldi per...

Temi più discussi: Ospedale Monaldi, pretende di utilizzare sacca delle urine per borsa dell'acqua calda: minaccia le infermiere ed è denunciata; Sacca per urine come borsa dell’acqua calda: sorella di paziente minaccia infermieri al Monaldi; Ospedale Monaldi, i carabinieri denunciano la sorella di una paziente per minaccia; Monaldi, la denuncia degli infermieri squarcia il silenzio: quando il potere diventa paura e i professionisti cercano di salvare prima l'immagine.

Sacca per urine come borsa dell’acqua calda: sorella di paziente minaccia infermieri al MonaldiSecondo quanto ricostruito, la donna si trovava nell’ospedale Monaldi, dove è ricoverata la sorella. Ai sanitari del reparto avrebbe chiesto, ed era una pretesa ovviamente improbabile, di riscaldare ... fanpage.it

Minacce per farsi riscaldare sacca per le urine, denunciata a NapoliI carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato una donna di 55 anni la quale ha minacciato i sanitari dell' ospedale Monaldi di Napoli dai quali pretendeva che le riscaldassero una sa ... ansa.it

Chiariello: “Conte vuole restare, ma il Napoli non può più spendere come prima” Nel corso della trasmissione Campania Sport su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha analizzato il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, soffermandosi sul - facebook.com facebook