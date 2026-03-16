Napoli capitale del K-Pop | festival a Edenlandia tra show contest e cosplay

A Napoli si svolge il primo festival dedicato al K-Pop nel Sud Italia, chiamato K-Pop Fest, che si terrà a Edenlandia nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo. L’evento include spettacoli, contest e cosplay, attirando appassionati e fan della cultura pop coreana. La manifestazione è organizzata per celebrare la musica e l’estetica del mondo K-Pop, con numerosi stand e attività dedicate.

La cultura pop della Corea del Sud arriva a Napoli con il K- Pop Fest, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo a Edenlandia, primo festival del Sud Italia interamente dedicato al mondo K- Pop e alla cultura pop coreana. Per due giorni il parco di Edenlandia si trasformerà in un universo “ K”, con musica, danza, spettacoli, artigianato, gastronomia asiatica e momenti dedicati alla cultura tradizionale coreana. L’evento celebra anche il recente successo internazionale del film d’animazione KPop Demon Hunters, premiato alla notte degli Oscar come miglior film di animazione, e della canzone Golden, che ha conquistato la statuetta come migliore canzone originale, diventando il primo brano K- Pop a vincere nella categoria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Tra fumetti, videogiochi e cosplay: viaggio nel cuore del Nerd Show | FOTO e VIDEOPadiglioni affollati fin dall’apertura, spade in gommapiuma tra la folla, dadi sui tavoli e joystick stretti tra le mani. Al via “K-Pop Carnival Contest”: a Zoomarine la sfida creativa tra “riuso e riciclo” per costumi fai da te a temaShow con Kpop Idol Experience, sfilate, laboratori e bimbi gratis fino a 16 anni 7-8- 14-15 febbraio 2026 Il fenomeno K-pop, genere musicale... Approfondimenti e contenuti su Napoli capitale Temi più discussi: Napoli capitale del calcolo quantistico superconduttivo con il nuovo processore a 64 qubit del computer; RaParità del super rapper Lucariello a Marzo Donna 2026; Scuola, card docente estesa ai precari; Robotica e riabiliazione, Fit4MedRob e Federico II aprono nuovi laboratori a Città della Scienza. Napoli capitale europea dello sport, consegnate le bandiereDI GUIDO INVERNIZZI Ha preso ufficialmente il via il cammino di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Presso il Real Albergo dei Poveri, il Sindaco Gaeta ... ilgolfo24.it Napoli capitale mondiale del RockNapoli si conferma capitale mondiale del Rock. Nei giorni scorsi, lo scenario post-industriale dell'HBtoo, a pochi passi da quel mare che il prossimo anno ... napolivillage.com Da Giovanni Leone a Nicola Gratteri: Napoli capitale della battaglia referendaria x.com Vesuvio live. . GIOVANI: UN FUTURO NUCLEARE Una generazione che vive nell'incertezza assoluta, tra crisi climatica e geopolitica. Ne parliamo con Davide D'Errico nel podcast identitario Napoli Capitale. La puntata completa di Napoli Capitale è dispo - facebook.com facebook