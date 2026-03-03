Blitz all'alba in tutta Napoli contro i clan Contini Mazzarella e Sequino-Savarese

All’alba, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz in diverse aree del Centro Storico di Napoli, coinvolgendo uomini dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e personale sanitario a Forcella. L’intervento ha interessato zone associate ai clan Contini, Mazzarella e Sequino-Savarese. L'operazione si è svolta in modo coordinato, con perquisizioni e controlli nelle aree oggetto di indagini.

