Fenomeno Soltero di Leonardo de Andreis che spopola su Tik Tok e su Spotify Viral 50 Ma la prima a scoprirlo è stata Antonella Clerici

Il brano “Soltero” di Leonardo de Andreis sta conquistando TikTok e Spotify Viral 50, diventando il tormentone del momento. La scoperta e prima diffusione sono attribuite a Antonella Clerici, evidenziando il ruolo dei social come piattaforma di lancio per nuove tendenze musicali. Dopo successi passati come “L’amore non mi basta” di Emma, questa canzone emergente conferma come TikTok continui a influenzare i gusti e le scoperte musicali.

Ancora una volta, Tik Tok è stato il motore di una nuova tendenza musicale. Dopo il ritorno de "L'amore non mi basta", pubblicato nel 2013, di Emma, associata a un trend di video calcistici, a spopolare a partire dalle festività natalizie e, ora, come tormentone del momento del nuovo anno è stato "Soltero", un brano di Leonardo de Andreis, artista emergente che convive con una disabilità motoria. Originario di Pomezia e sconosciuto ai più, il giovane classe 2001 ha partecipato nel 2018 a Sanremo Young, talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1, in cui si è classificato terzo. "A otto anni ho visto Michael Jackson in televisione e ho pensato che avrei voluto essere come lui.

In un anno intero, poco più di 10.000 visualizzazioni. In una settimana, tra Natale e Capodanno 2026, superata quota 30 milioni. E' il caso del momento: Leonardo De Andreis, professione cantante, ha sbancato in sette giorni con la sua ‘Soltero’, diventata orm - facebook.com facebook

