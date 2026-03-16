A Napoli, otto persone sono state denunciate e tre locali sono stati sequestrati per aver svolto attività di chirurgia estetica senza licenza. Le operazioni illegali sono state scoperte grazie a controlli su social media, dove alcuni pubblicizzavano trattamenti non autorizzati. Tra i denunciati ci sono anche individui che ricevevano il reddito di cittadinanza mentre esercitavano illegalmente la professione.

Otto persone sono state denunciate e tre locali sono stati sequestrati a Napoli per esercizio abusivo della professione medica nel settore della chirurgia e medicina estetica. L’indagine, coordinata dalle Procure di Napoli, Napoli Nord e Nola, ha portato alla luce una rete di prestazioni estetiche illegali pubblicizzate attraverso i social network. Operazione della Guardia di Finanza: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli per contrastare l’evasione fiscale e l’economia sommersa. L’attenzione si è concentrata sulle principali piattaforme social, ormai divenute non solo luoghi di condivisione di tendenze, ma anche spazi dove si diffondono pratiche illegali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Napoli, denunciati falsi chirurghi estetici: come operavano, alcuni prendevano il reddito di cittadinanza

Articoli correlati

Gallarate, bisca illegale smascherata: il reddito di cittadinanza al tavolo da poker e venti denunciati.Gallarate, la bisca clandestina e il miraggio del riscatto: quando il reddito di cittadinanza finiva sul tavolo da poker Una bisca clandestina,...

Quasi 200mila euro incassati con dichiarazioni false: denunciati no ve furbetti del Reddito di cittadinanzaLuino (Varese) , 10 febbraio 2026 – Nei giorni scorsi i Finanzieri della Compagnia di Luino hanno concluso una serie di controlli su quanti hanno...

Contenuti utili per approfondire Napoli denunciati falsi chirurghi...

Temi più discussi: Chirurgia estetica senza autorizzazioni, denunciati 8 falsi medici; Falsi chirurghi estetici, alcuni con il Reddito di cittadinanza: la finanza ne denuncia 8 tra Napoli e provincia; Medicina e chirurgia estetica senza autorizzazioni, denunciati 8 falsi medici.

Napoli, denunciati falsi chirurghi estetici: come operavano, alcuni prendevano il reddito di cittadinanzaOtto denunciati e tre locali sequestrati a Napoli per esercizio abusivo della professione medica: trattamenti estetici illegali sui social. virgilio.it

Chirurgia e medicina estetica senza autorizzazioni a Napoli: denunciati 8 falsi mediciEseguivano interventi di chirurgia e medicina estetica senza autorizzazioni. Per questo motivo otto medici abusivi, che pubblicizzavano trattamenti invasivi su profili social, sono stati denunciati ... nursetimes.org

La meravigliosa storia di Banda: dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, raggiunge Lecce giusto in tempo per la nascita della primogenita Rumi Ezlyn. L’abbraccio di tutto il Club a Lameck e alla compagna in questa meravigliosa giornata! - facebook.com facebook

Napoli, piano B in caso di divorzio da Conte: l'identikit del nuovo allenatore #napoli x.com