Mustafa 8 anni sopravvissuto insieme al fratello | L'esercito israeliano ha ucciso tutta la mia famiglia
Mustafa, un ragazzo di otto anni, ha raccontato di essere sopravvissuto insieme al fratello all’attacco dell’esercito israeliano, che ha colpito l’auto mentre la famiglia Bani Odeh tornava a casa dopo l’Iftar. Secondo la sua testimonianza, tutta la sua famiglia è stata uccisa durante l’incidente. L’episodio si è verificato in un momento di rientro a casa, coinvolgendo l’auto della famiglia.
La famiglia Bani Odeh stava tornando a casa dopo l’Iftar quando l’esercito israeliano ha aperto il fuoco sull’auto. Morti madre, padre e due bambini, sopravvissuti solo Mustafà e il fratello Khaled. La testimonianza a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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