Mustafa 8 anni sopravvissuto insieme al fratello | L'esercito israeliano ha ucciso tutta la mia famiglia

Da fanpage.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mustafa, un ragazzo di otto anni, ha raccontato di essere sopravvissuto insieme al fratello all’attacco dell’esercito israeliano, che ha colpito l’auto mentre la famiglia Bani Odeh tornava a casa dopo l’Iftar. Secondo la sua testimonianza, tutta la sua famiglia è stata uccisa durante l’incidente. L’episodio si è verificato in un momento di rientro a casa, coinvolgendo l’auto della famiglia.

La famiglia Bani Odeh stava tornando a casa dopo l’Iftar quando l’esercito israeliano ha aperto il fuoco sull’auto. Morti madre, padre e due bambini, sopravvissuti solo Mustafà e il fratello Khaled. La testimonianza a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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