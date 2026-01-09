I tributi al Tenda Queen De André e leggende del soul
Al Teatro Tenda di Arezzo, fino a primavera, si svolgono spettacoli dedicati ai grandi della musica, dai Queen a De André, passando per Battisti, Mogol, Aretha Franklin e Stevie Wonder. Una rassegna di tributi che celebra le leggende musicali, offrendo al pubblico interpretazioni autentiche e rispettose della loro eredità artistica. Un’occasione per riscoprire e onorare i capolavori di artisti che hanno segnato la storia della musica internazionale.
Dai Queen a De André, passando per Battisti e Mogol, Aretha Franklin e Stevie Wonder. La grande stagione dei tributi musicali accende il teatro Tenda di Arezzo fino a Primavera. Arriva il 17 gennaio “Long live the queen”, popolare spettacolo tributo ai Queen, eseguito dalla band “Break Free”. Lo show è considerato uno dei migliori tributi in Europa, noto per la sua somiglianza con l’originale, l’uso di effetti speciali e la combinazione della formazione rock con quella classica. Lo spettacolo è un tributo che ricrea l’energia e i successi dei Queen attraverso una combinazione della formazione rock della band originale e di musicisti classici, il tutto arricchito da luci spettacolari e effetti speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
