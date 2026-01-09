I tributi al Tenda Queen De André e leggende del soul

Da lanazione.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Tenda di Arezzo, fino a primavera, si svolgono spettacoli dedicati ai grandi della musica, dai Queen a De André, passando per Battisti, Mogol, Aretha Franklin e Stevie Wonder. Una rassegna di tributi che celebra le leggende musicali, offrendo al pubblico interpretazioni autentiche e rispettose della loro eredità artistica. Un’occasione per riscoprire e onorare i capolavori di artisti che hanno segnato la storia della musica internazionale.

Dai Queen a De André, passando per Battisti e Mogol, Aretha Franklin e Stevie Wonder. La grande stagione dei tributi musicali accende il teatro Tenda di Arezzo fino a Primavera. Arriva il 17 gennaio “Long live the queen”, popolare spettacolo tributo ai Queen, eseguito dalla band “Break Free”. Lo show è considerato uno dei migliori tributi in Europa, noto per la sua somiglianza con l’originale, l’uso di effetti speciali e la combinazione della formazione rock con quella classica. Lo spettacolo è un tributo che ricrea l’energia e i successi dei Queen attraverso una combinazione della formazione rock della band originale e di musicisti classici, il tutto arricchito da luci spettacolari e effetti speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

i tributi al tenda queen de andr233 e leggende del soul

© Lanazione.it - I tributi al Tenda. Queen, De André e leggende del soul

Leggi anche: «Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André» al Tenda

Leggi anche: De André canta De André "Best of 2026": al Rossetti il nuovo tour del figlio Cristiano

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

I tributi al Tenda. Queen, De André e leggende del soul; Tributo ai Queen, grande spettacolo al teatro Tenda.

tributi tenda queen deI tributi al Tenda. Queen, De André e leggende del soul - Domenica 15 Marzo al Teatro Tenda sbarca Soul Legacy che celebra le leggende del Soul e dell’R&B: Aretha Franklin, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Whitney Houston e molti altri. lanazione.it

Tributo ai Queen. Grande spettacolo al teatro Tenda - Sbarca il 17 gennaio al teatro Tenda di Arezzo "Long live the queen", questo il titolo di un popolare spettacolo tributo ai Queen, eseguito dalla band “Break Free”. lanazione.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.