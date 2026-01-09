I tributi al Tenda | Queen De André e le leggende del soul
L’evento “I tributi al Tenda” propone una serata dedicata alle icone della musica italiana e internazionale. Attraverso interpretazioni di Queen, De André, Battisti, Mogol, Aretha Franklin e Stevie Wonder, il concerto offre un percorso tra le leggende del soul e della musica d’autore. L’appuntamento si svolgerà ad Arezzo il 9 gennaio 2026, offrendo un’occasione per riscoprire brani che hanno segnato la storia musicale mondiale.
Arezzo, 9 gennaio 2026 – Si parte dai Queen per arrivare a De André, passando per Battisti e Mogol, Aretha Franklin e Stevie Wonder. La grande stagione dei tributi musicali accende il teatro Tenda di Arezzo fino a Primavera. Arriva il 17 gennaio “Long live the queen”, popolare spettacolo tributo ai Queen, eseguito dalla band “Break Free”. Lo show è considerato uno dei migliori tributi in Europa, noto per la sua somiglianza con l’originale, l’uso di effetti speciali e la combinazione della formazione rock con quella classica. Lo spettacolo è un tributo che ricrea l’energia e i successi dei Queen attraverso una combinazione della formazione rock della band originale e di musicisti classici, il tutto arricchito da luci spettacolari e effetti speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
