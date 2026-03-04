All' Hard Rock Cafe Firenze Women Empower un mese di eventi dedicati al talento femminile nella musica

All'Hard Rock Cafe di Firenze si svolge il mese di eventi intitolato “Women Empower”, dedicato al talento femminile nella musica. Durante tutto marzo, il locale organizza incontri, showcase e performance che coinvolgono artiste donne. La rassegna si inserisce nelle celebrazioni dell'International Women’s Month e mira a mettere in evidenza le capacità e la presenza femminile nel panorama musicale.

In occasione dell'International Women's Month, Hard Rock Cafe Firenze celebra il talento femminile della musica con "Women Empower", un calendario di appuntamenti speciali in programma per tutto il mese di marzo. L'iniziativa fa parte della campagna globale di Hard Rock International in collaborazione con Coca-Cola, con l'obiettivo di valorizzare le artiste e le professioniste che contribuiscono con la loro voce, la loro creatività e la loro storia all'evoluzione dell'industria musicale. A inaugurare il calendario il 6 marzo alle 21.00 sarà una serata dinner & live music con gli 80VOGLIA, che porteranno al Cafe le sonorità iconiche degli anni '80.