Muore cadendo da un balcone in hotel mentre è in vacanza in Spagna | la moglie e i figli dormivano

Un turista britannico di 37 anni è morto cadendo dal balcone del suo hotel a Torremolinos, sulla Costa del Sol. L’uomo si trovava in vacanza con la famiglia, che dormiva nel suo stesso hotel. Non ci sono ancora dettagli sui motivi della caduta, ma la polizia ha avviato le indagini. La notizia ha sconvolto gli altri ospiti e i familiari rimasti all’oscuro di quanto stava accadendo fino a quando non sono stati avvisati.

