Muore cadendo da un balcone in hotel mentre è in vacanza in Spagna | la moglie e i figli dormivano
Un turista britannico di 37 anni è morto cadendo dal balcone del suo hotel a Torremolinos, sulla Costa del Sol. L’uomo si trovava in vacanza con la famiglia, che dormiva nel suo stesso hotel. Non ci sono ancora dettagli sui motivi della caduta, ma la polizia ha avviato le indagini. La notizia ha sconvolto gli altri ospiti e i familiari rimasti all’oscuro di quanto stava accadendo fino a quando non sono stati avvisati.
Un turista britannico di 37 anni è morto precipitando dal balcone al sesto piano di un hotel a Torremolinos, sulla Costa del Sol. Era in vacanza con moglie e due figli piccoli. La polizia indaga sulle circostanze: la donna è convinta si sia trattato di un incidente.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Torremolinos Costa del Sol
Mamma e figli di 3 e 6 anni sono morti mentre erano in vacanza a Istanbul, grave il padre: evacuato l’hotel dove alloggiavano
La funivia si sgancia, il calciatore Sebastian Hertner precipita per 70 metri: muore a 34 anni mentre è in vacanza con la moglie
Ultime notizie su Torremolinos Costa del Sol
