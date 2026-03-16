Municipali Le Pen trionfa Rebus alleati ai ballottaggi Spariscono i macroniani

Il primo turno delle elezioni comunali in Francia ha mostrato come Le Pen sia riuscita a ottenere una vittoria. Nel frattempo, si sono verificati problemi nella formazione degli alleati per i ballottaggi, mentre i rappresentanti dei partiti legati a Macron sono scomparsi dalle liste. Questa fase delle amministrative ha cambiato gli equilibri nelle città, lasciando incerte le prossime mosse politiche.

Il primo turno delle comunali francesi regala l'attesa fotografia dei nuovi rapporti di forza nelle città. Ma in un Esagono che l'anno prossimo dovrà decidere il successore di Macron all'Eliseo, e in un Paese dove il capo dello Stato ha scelto di non sciogliere nuovamente l'Assemblée nonostante la crisi politica, le elezioni di ieri hanno inevitabilmente assunto una connotazione più ampia rispetto al semplice rinnovo dei circa 35 mila sindaci. Quasi 49 milioni gli elettori chiamati alle urne. L'ottimo risultato del Rassemblement National, e la buona affluenza attorno al 56% (in crescita rispetto al 2020 sotto Covid) spinge Bardella, presidente del partito lepenista, a intervenire per primo tra i leader: "Grato ai francesi, hanno risposto presente all'appuntamento". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Municipali, Le Pen trionfa. Rebus alleati ai ballottaggi. Spariscono i macroniani Articoli correlati "Una vittoria enorme". Boom del partito di Le Pen alle municipali in Francia, schiaffo a MacronLe municipalità francesi oggi al voto per eleggere una fitta schiera i nuovi sindaci. "Una vittoria enorme". Exploit dei sindaci lepeniani. Parigi, Marsiglia, Lione, Le Havre ai ballottaggiLe municipalità francesi oggi al voto per eleggere una fitta schiera i nuovi sindaci.