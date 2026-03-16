Una vittoria enorme Exploit dei sindaci lepeniani Parigi Marsiglia Lione Le Havre ai ballottaggi

Oggi in Francia si sono svolti i ballottaggi per le elezioni municipali in diverse città tra cui Parigi, Marsiglia, Lione e Le Havre. I sindaci lepeniani hanno ottenuto risultati significativi nelle urne, confermando un forte supporto nelle principali municipalità. Le consultazioni hanno coinvolto più di una decina di città, rappresentando un importante momento di scrutinio per i partiti politici coinvolti.

Le municipalità francesi oggi al voto per eleggere una fitta schiera i nuovi sindaci. Un duplice test sia per la destra che per la sinistra. Il Rassemblement National ha finora faticato a ottenere risultati significativi nelle elezioni comunali. La sinistra ha ottenuto un buon risultato in tutta la Francia alle ultime elezioni comunali del 2020 ma si è presentata a questo appuntamento elettorale indebolita a livello nazionale. Sorvegliata speciale, ovviamente, Parigi, così come alcune delle città conquistate la volta scorsa, come Nantes per i socialisti o Lione e Strasburgo per i Verdi. Parigi, Marsiglia, Lione e Le Havre si confermano i principali campi di prova di queste municipali che sembrano vaticinare già gli equilibri in vista della corsa all’Eliseo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Una vittoria enorme". Exploit dei sindaci lepeniani. Parigi, Marsiglia, Lione, Le Havre ai ballottaggi Articoli correlati Leggi anche: Elezioni municipali in Francia, da Parigi a Lione e Marsiglia: dove si vota e perché è un test per l’Eliseo (e il Rassemblement National) Le Havre-Lione (domenica 15 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiSalvato a Vigo dal gol nel finale di Endrick il Lione di Fonseca cerca quella vittoria che manca da quasi un mese sul campo del Le Havre. Contenuti utili per approfondire Una vittoria enorme Exploit dei sindaci... Discussioni sull' argomento Eurovision 2026, Sal Da Vinci già virale in Europa: l’exploit social che fa sperare l’Italia; Il Sindaco Manfredi conferisce la Medaglia della Città a Sal Da Vinci per la vittoria al Festival di Sanremo 2026; Volley F – Sant’Elia show: 3-0 sull’Oplonti. Russo: Grande Vittoria contro una delle squadre più forti; Sci – Grande exploit di Alfredo Nanni dell’MM CREW di Guarcino: una settimana da incornciare. L’exploit dovuto anche all’aumento dell’imposta e ai b&b. FdI critica: "Più fondi per la lotta al degrado" facebook Si chiama Coruna, è un virus, ma non ha nulla a che vedere con una minaccia sanitaria. È invece un exploit kit, un sistema di strumenti informatici, capace di colpire gli iPhone sfruttando vulnerabilità del suo sistema operativo iOS x.com