Municipali Francia frammentata | festeggiano France Insoumise e Rassemblement National Ora è guerra di alleanze

In Francia, i municipali hanno visto protagonisti i sostenitori di France Insoumise e Rassemblement National, che festeggiano i risultati ottenuti. La situazione politica rimane frammentata e senza una direzione definita in vista delle prossime elezioni presidenziali. La scena politica si prepara ora a una possibile guerra di alleanze, mentre i diversi schieramenti cercano di rafforzarsi.

Una Francia frammentata, spaccata da diverse spinte e senza ancora una bussola chiara su quello che succederà alle prossime presidenziali. Con un’astensione record tra il 41,5 e il 44% degli elettori, il primo turno delle elezioni Municipali consegna la fotografia di un Paese diviso e fortemente polarizzato. Se è difficile fare una valutazione complessiva, anche perché a livello locale non sempre i partiti si presentano con i propri simboli, resta il fatto che chi festeggia oggi sono le forze considerate più estreme a destra e sinistra: il Rassemblement National e la France Insoumise. Ma finito il primo round, ora si apre la guerra delle alleanze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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