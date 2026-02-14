Francia morto lo studente di estrema destra aggredito a Lione a un comizio di La France Insoumise

A Lione, uno studente di estrema destra è morto dopo un'aggressione avvenuta durante un comizio di La France Insoumise. La causa è un insieme di colpi violenti alla testa, che lo hanno lasciato in coma farmacologico in ospedale. Il giovane apparteneva a un piccolo gruppo femminista e razzista chiamato Nemesis, che ha preso parte alla discussione poco prima dell'attacco.

Lione, aggredito un militante di estrema destra. Accuse alla France Insoumise

Un militante di estrema destra è stato aggredito giovedì sera a Lione, perché si avvicinava a un gruppo di protesta.

Lione, morto il militante di estrema destra aggredito

Quentin, il militante di estrema destra di 23 anni, è morto a causa delle ferite riportate dopo un'aggressione avvenuta a Lione giovedì scorso.

