InvestCloud chiude in Italia | 37 dipendenti sostituiti dall’intelligenza artificiale

InvestCloud, azienda americana nel settore tecnologico, ha annunciato la chiusura della sua sede italiana. Trentasette dipendenti sono stati licenziati e sostituiti dall’intelligenza artificiale, con la multinazionale che ha deciso di modificare il proprio modello di business. La decisione ha portato alla cessazione delle attività e alla sostituzione del personale locale con soluzioni automatizzate.

Trentasette persone licenziate e sostituite dall' intelligenza artificiale. I dipendenti dell'americana InvestCloud vanno tutti a casa: la multinazionale ha deciso di accelerare la corsa stravolgendo il suo modello di business e così ha comunicato di tagliare l'intero organico italiano. Così i sindacati che rappresentano i 37 dipendenti della sede di Marghera, alle porte di Venezia, si sono ritrovati in mano, lo scorso 9 marzo, una lettera che annuncia la procedura collettiva. "Il modello storico 'su misura', organizzato in team dislocati su più giurisdizioni e impegnati in adattamenti locali, ha determinato duplicazioni operative, economie...