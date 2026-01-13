L’analisi sulla moviola di Juventus-Cremonese, pubblicata dal Corriere dello Sport, offre un’ampia valutazione delle decisioni arbitrali e delle loro implicazioni. L’articolo mette in luce le criticità riscontrate e il ruolo dell’arbitro Rocchi, evidenziando le difficoltà e le controversie emerse durante la partita. Un approfondimento utile per comprendere le dinamiche di un incontro complesso e le questioni legate all’operato arbitrale.

Moviola Juve Cremonese, CorSport impietoso: «Un mezzo disastro, Rocchi è davvero messo male». Il commento degli episodi arbitrali. Il Corriere dello Sport propone un’analisi impietosa sull’operato di Feliciani (voto 5) e del Var (voto 5) in Juve Cremonese. « Un mezzo disastro, bisogna onestamente dire che Rocchi è davvero messo male: in una partita che è stata un’amichevole del giovedì, già chiusa dopo 15’, si è incartata e la colpa è (anche) di arbitro e VAR (soprattutto). Ribadiamo: un VMO che ha solo 4 gare di A sulle spalle, a certe cose non arriva. Certo, se poi scopriamo che per il designatore va bene così, allora le colpe sono anche dei padri, non solo dei figli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moviola Juve Cremonese, CorSport impietoso: «Un mezzo disastro, Rocchi è davvero messo male». L’analisi

Leggi anche: Juventus-Cremonese, l’arbitraggio è un mezzo disastro, Rocchi è davvero messo male (Corsport)

Leggi anche: Juve Roma, è già polemica arbitrale. CorSport: «Incomprensibile la designazione di Rocchi per il big match»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Moviola Juve-Cremonese: sui rigori una follia senza fine; Bufera arbitri, ormai non contano più niente: domina il Var. E per Rocchi va bene così; Napoli-Verona 2-2, il giudizio tranchant della moviola CdS: Senza parole; Moviola Juventus Cremonese | rigori contesi rosso a Nicola e il caso Baschirotto.

Moviola Juve-Cremonese: sui rigori una follia senza fine - Un mezzo disastro, bisogna onestamente dire che Rocchi è davvero messo male: in una partita che è stata un’amichevole del giovedì, già chiusa dopo 15’, si è incartata e la colpa è (anche) di arbitro e ... corrieredellosport.it