Serena Autieri protagonista a Roma di Moulin Rouge! Il Musical

Serena Autieri sarà protagonista a Roma di “Moulin Rouge! Il Musical” fino a domenica 1 marzo. Il musical, diretto da Massimo Romeo Piparo, è in scena da 19 settimane consecutive, confermando il successo di questa produzione. Uno spettacolo che unisce musica, danza e atmosfere parigine, offrendo un’esperienza teatrale di qualità. Un’occasione per apprezzare un classico rivisitato con cura e professionalità.

Serena Autieri vestirà i panni della fascinosa Satine in "Moulin Rouge! Il Musical", diretto da Massimo Romeo Piparo. Lo spettacolo sarà in scena al Sistina Chapiteau di Roma, a Tor di Quinto, fino a domenica 1 marzo. Un musical pronto, dopo aver infranto il muro delle 12 settimane, a volare verso il nuovo traguardo delle 19 settimane consecutive di programmazione. Con oltre 60mila biglietti venduti, lo spettacolo, per la prima volta in Italia e è prodotto su licenza della casa produttrice australiana Global Creatures -nota per il successo internazionale di "Moulin Rouge! The Musical" a Broadway.

