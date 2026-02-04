Torna al cinema Moulin Rouge! il film da Oscar che ha rilanciato il musical

Dal 9 all’11 marzo 2026, il film “Moulin Rouge!” torna nelle sale italiane. Per tre giorni, gli appassionati potranno rivedere sul grande schermo il musical di Baz Luhrmann che nel 2001 ha rivoluzionato il genere. Il film, diventato un classico, riprende vita in un’edizione speciale, portando di nuovo in scena le musiche e le immagini che hanno incantato generazioni.

Torna al cinema, dal 9 al 11 marzo 2026, un’opera che ha segnato un’epoca: *Moulin Rouge!*, il musical visionario di Baz Luhrmann che nel 2001 ha sconvolto gli schermi con un linguaggio cinematografico mai visto prima. Non è solo un ritorno in sala, ma un evento culturale: l’acclamato film, inedito in Italia in formato originale da oltre un decennio, sarà proiettato in 500 sale italiane nell’ambito della campagna Nexo Studios back to cult, un omaggio al cinema d’autore che ha reso leggendari i grandi classici del genere. La data non è casuale: il 9 marzo, alle 20.30, in molte città italiane, da Milano a Napoli, da Bologna a Palermo, le sale si riempiranno di spettatori che tornano a vivere l’esplosione di colori, suoni e emozioni che ha reso *Moulin Rouge!* un’esperienza irripetibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il cinema italiano si prepara a riabbracciare il grande schermo con un classico.

Moulin Rouge! Il Musical, diretto da Massimo Romeo Piparo, torna al Sistina Chapiteau di Roma con nuove date fino a marzo.

