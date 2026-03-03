Razr fold | il primo smartphone pieghevole a libro di Motorola

Motorola, marchio del gruppo Lenovo, ha presentato il Razr Fold, il suo primo smartphone con schermo pieghevole a libro. Il dispositivo si apre come un libro e integra un display flessibile, distinguendosi per il design compatto e innovativo. La novità è stata annunciata ufficialmente dall’azienda, che ha mostrato le caratteristiche principali del nuovo modello.

Motorola, brand del gruppo Lenovo, ha svelato il razr fold, il suo primo smartphone pieghevole a libro. Il dispositivo presenta un display esterno da 6,6 pollici che si apre in un ampio schermo interno da 8,09 pollici.Nonostante offra un sistema di fotocamere avanzato e la batteria più grande. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Lenovo presenta il suo primo Motorola che si apre come un libro: le foto del Razr Fold

Motorola razr fold ha la migliore fotocamera pieghevole mai testata da dxomark senza paragoniquesto riepilogo sintetizza le principali novità legate al motorola razr fold, con focus sul punteggio dxomark, sulle specifiche delle fotocamere e...

Esse é o novo Razr Fold, smartphone 1º Modelo da Motorola no estilo Fold!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Razr fold

Temi più discussi: Motorola presenta il suo primo smartphone pieghevole a libro: si chiama Razr Fold e ha il super zoom; Motorola razr fold è qui: batteria mostruosa da 6000 mAh e lo zoom mai visto su un razr; Le novità MOTOROLA al MWC 2026: razr fold, edge 70 fusion e nuovi auricolari | SPECIFICHE e PREZZI; Motorola Razr Fold è pronto al lancio: tutti i dettagli in arrivo al MWC 2026.

Motorola razr fold ufficiale: il primo foldable a libro della serie razr al MWC 2026Tra gli annunci legati a MWC 2026, Motorola svela Motorola razr fold, primo pieghevole a libro della famiglia razr. Il dispositivo nasce attorno a un’id ... tecnoandroid.it

Motorola razr fold ufficiale: il primo pieghevole a libro con batteria e zoom da recordMotorola lancia la sfida ai pieghevoli: razr fold ha una batteria da 6000 mAh, Snapdragon 8 Gen 5 e fotocamere da DXOMARK Gold Label. smartworld.it

Le novità MOTOROLA al MWC 2026: razr fold, edge 70 fusion e nuovi auricolari | SPECIFICHE e PREZZI Notizie dal Mobile World Congress 2026, dove Motorola ha presentato alcune novità davvero interessanti! Tra i dispositivi, spicca il **motorola razr fold - facebook.com facebook

Motorola Razr Fold è pronto al lancio: tutti i dettagli in arrivo al MWC 2026 x.com