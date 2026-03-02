Motorola razr pieghevole nuove specifiche rivelate e caratteristiche impressionanti

Nel 2026 Motorola ha annunciato il Razr Fold, un nuovo smartphone pieghevole che si prepara a essere tra i protagonisti dell’estate. Il dispositivo integra componenti hardware di ultima generazione e promette un’autonomia più lunga rispetto ai modelli precedenti. La gestione dei contenuti e l’uso delle funzioni avanzate sono state recentemente illustrate, suscitando grande attenzione tra gli appassionati di tecnologia.

Nel 2026 Motorola presenta il Razr Fold, un dispositivo pieghevole destinato a dominare l'estate grazie a una combinazione di hardware di ultima generazione, autonomia estesa e una gestione avanzata dei contenuti. Il modello integra il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, offrendo prestazioni elevate in contesti di multitasking e intrattenimento. La batteria, progettata in versione silicon-carbon, raggiunge i 6.000 mAh, supportata da una ricarica cablata 80W TurboPower e da una ricarica wireless 50W, con funzionalità di ricarica inversa. In aggiunta, il dispositivo promette una gestione energetica efficiente per sessioni prolungate, anche in modalità d'uso prolungato.