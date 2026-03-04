Come può cambiare il calendario di MotoGP F1 e WEC con la guerra in Iran e le tensioni in Medio Oriente

La guerra in Iran e le tensioni nel Medio Oriente hanno portato a un cambiamento nel calendario di alcuni eventi automobilistici. Il World Endurance Championship ha deciso di rinviare la 1812 km del Qatar, spostandola da Doha a Imola. Questa decisione interessa anche il calendario di MotoGP e F1, che potrebbero subire variazioni simili a causa della situazione nella regione.

La guerra in Iran e l'escalation nel Medio Oriente hanno già prodotto un effetto concreto: il WEC ha rinviato la 1812 km del Qatar e partirà da Imola. Ora anche Formula 1 e MotoGP guardano ai GP nel Golfo con il fiato sospeso, tra rischio sicurezza e caos logistico su voli e trasporti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

F1, guerra in Medio Oriente: due GP a rischio, ipotesi Imola in calendarioLe tensioni tra Usa, Israele e Iran stanno avendo ripercussioni anche sulla Formula 1.

F1 e MotoGP, i rischi legati alla guerra. Previste gare in Medio Oriente ad aprile, ma si faranno?L’attuale situazione di guerra in Medio Oriente sta cominciando ad avere ripercussioni concrete anche in ambito sportivo.

