Calendario Motomondiale | si parte questo weekend il finale a novembre Tutte le date

Buriram (Thailandia) 25 febbraio 2026 – Il Motomondiale accende i motori e questo weekend vedrà le prime bandiere a scacchi di questa stagione 2026. In Thailandia si parte per la nuova stagione di MotoGP con all'orizzonte un calendario ricco: ben 22 tappe separano questo campionato dal suo finale. Un totale di 44 gare da disputare, divise equamente tra sprint e gare regolari solo per la MotoGP e ben 814 punti da assegnare per decretare un nuovo campione del mondo. Il primo appuntamento, come scritto in precedenza, sarà questo weekend in Thailandia, dove il circuito di Buriram ospiterà la partenza della nuova stagione. Tre settimane di febbrile attesa seguiranno poi, in attesa del secondo appuntamento, che porterà il Mondiale nelle Americhe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

