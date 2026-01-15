Andrea Costantini trovato morto nella cella frigorifera | cos’è emerso dall’autopsia

L’autopsia sul corpo di Andrea Costantini, 38 anni, ritrovato morto nella cella frigorifera di un supermercato di Termoli, si è svolta in circa due ore e mezza presso l’ospedale di Pescara. L’indagine mira a chiarire le cause della morte e a ricostruire le circostanze dell’accaduto, per comprendere eventuali fattori contributivi e garantire chiarezza sulla vicenda.

L'esame rappresenta uno snodo centrale dell'inchiesta, riaperta dopo mesi di dubbi e contestazioni sollevate dai familiari. L'accertamento è stato preceduto, all'alba, dalla riesumazione della salma dal cimitero di Penne, paese d'origine dell'uomo. Un momento particolarmente doloroso, vissuto in prima persona dai genitori di Costantini, presenti alle operazioni insieme ai rispettivi legali.

Eseguita l'autopsia sul corpo di Andrea Costantini, il pennese trovato morto nella cella frigo di un supermercato - L'autopsia sul corpo di Andrea Costantini è durata due ore e mezza ed è stata eseguita nella mattinata di mercoledì 14 gennaio questa mattina nell'ospedale di Pescara. ilpescara.it

Morte nella cella frigo, 3 ore di autopsia. Tra tre mesi i risultati, resta in piedi ipotesi omicidio - È durata quasi tre ore l’autopsia sul corpo di Andrea Costantini, il 38enne trovato morto il 15 settembre nella cella frigorifero dell’Eurospin di Termoli dove lavorava. primonumero.it

ESEGUITA l'autopsia sul corpo di Andrea Costantini, il pennese trovato morto nella cella frigo di un supermercato Il link facebook

E' durata due ore e mezza questa mattina all'ospedale di Pescara l'autopsia sul corpo di Andrea Costantini, l'uomo trovato senza vita a settembre nella cella frigorifera del supermercato di Termoli dove lavorava. L'esame autoptico, eseguito dal medico legale x.com

