Morto don Vittorio Maresi a 92 anni | lutto a Rimini

È deceduto all’età di 92 anni don Vittorio Maresi, sacerdote molto conosciuto nella Diocesi di Rimini. Figura storica del clero locale, è stato un punto di riferimento spirituale per molte generazioni di fedeli del centro cittadino. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nella comunità riminese, dove era molto stimato e rispettato.

Rimini, 16 marzo 2026 — Si è spento a 92 anni Vittorio Maresi, sacerdote tra i più conosciuti e longevi della Diocesi di Rimini, figura storica del clero riminese e punto di riferimento spirituale per generazioni di fedeli del centro cittadino. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente raggiunto parrocchie, comunità religiose e tanti laici che negli anni avevano trovato in lui una presenza costante, discreta e profondamente radicata nella vita quotidiana della città. Don Vittorio è morto alla Casa del Clero, dove si trovava da tempo dopo un lungo periodo di malattia. Negli ultimi anni le condizioni di salute avevano progressivamente limitato la sua attività pubblica, ma il suo nome continuava a rimanere fortemente legato alla vita pastorale del centro storico e al percorso umano di molte famiglie riminesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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