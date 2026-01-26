Lutto a Valmadrera | è morto don Massimo Frigerio parroco per 18 anni

La comunità di Valmadrera piange la perdita di don Massimo Frigerio, parroco per 18 anni, scomparso nella notte tra il 26 e il 27 gennaio. La sua morte rappresenta un momento di lutto e riflessione per molti. Valmadrera si unisce nel cordoglio, ricordando il suo ruolo e l’impegno nel servizio pastorale della comunità.

La comunità piange il sacerdote che ha guidato la parrocchia per quasi vent'anni, lasciando un segno indelebile nella vita religiosa e sociale della città La comunità di Valmadrera si stringe nel dolore per la scomparsa di don Massimo Frigerio, morto nella notte tra il 26 e il 27 gennaio. Il sacerdote, che ha guidato la parrocchia cittadina dal 1996 al 2014, ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei valmadreresi per il suo impegno pastorale e la sua vicinanza alla comunità. Don Massimo era arrivato a Valmadrera nel giorno della festa di Sant'Antonio del 1996, proveniente dalla parrocchia di Malnate.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Lutto per la chiesa perugina: morto don Pasquale Tei, parroco emerito di San Savino del LagoLa diocesi di Perugia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di don Pasquale Tei, parroco emerito di San Savino del Lago, avvenuta mercoledì 7 gennaio.

Valmadrera piange Margherita Frigerio, anima della cartoleria di corso Promessi SposiValmadrera piange la perdita di Margherita Frigerio, 79 anni, figura storica della città.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Valmadrera piange Margherita Frigerio, storica commerciante; Valmadrera piange Margherita Frigerio della storica cartoleria di viale P. Sposi; ?? Valmadrera in lutto: addio a Margherita Frigerio, volto storico della cartoleria.

Lutto a Valmadrera: è morto don Massimo Frigerio, parroco per 18 anniLa comunità piange il sacerdote che ha guidato la parrocchia per quasi vent'anni, lasciando un segno indelebile nella vita religiosa e sociale della città ... leccotoday.it

Valmadrera piange Margherita Frigerio, storica commerciantePer 25 anni titolare della tabaccheria-cartoleria di viale Promessi Sposi I funerali si terranno mercoledì mattina, alle 9.45, nella chiesa parrocchiale di Valmadrera VALMADRERA – Si è spenta oggi in ... msn.com

Lutto a Valmadrera per la scomparsa di un volto noto della politica locale. Fissati i funerali. facebook