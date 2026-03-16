È scomparso a 78 anni Paki Canzi, noto come frontman del gruppo Nuovi Angeli e voce di diversi brani celebri. Tra le sue interpretazioni più famose figurano 'Donna felicità', 'Ragazzina, ragazzina', 'Anna da dimenticare' e 'Singapore'. La sua musica ha accompagnato diverse generazioni e il suo contributo rimarrà nella memoria collettiva.

Milano, 16 mar. - (Adnkronos) - E' stato la voce di canzoni di successo come 'Donna felicità', 'Ragazzina, ragazzina”, 'Anna da dimenticare” e 'Singapore”. E' morto domenica 15 marzo, all'età di 78 anni, Pasquale 'Paki' Canzi, cantante e musicista milanese noto soprattutto come frontman del gruppo beat I Nuovi Angeli, protagonista della scena pop italiana tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta. Nato a Milano l'8 settembre 1947, con la sua band arrivò a vendere circa otto milioni di dischi, segnando una stagione musicale che ha accompagnato più generazioni. Appassionato di musica fin da bambino, iniziò a suonare il pianoforte in tenera età e frequentò il conservatorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Morto a 78 anni Paki Canzi, voce di 'Donna felicità e frontman del gruppo Nuovi Angeli

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RIP Pasquale “Paki” Canzi, leader, cantante, pianista e fondatore del gruppo "I Nuovi Angeli" . - facebook.com facebook

Ci ha lasciati Paki Canzi, storico leader del gruppo “I Nuovi Angeli”. Nel 2017 ero stato invitato ad un evento in un locale a Milano dove c’era anche lui con la band. “Donna felicità”, “Singapore” e “Ragazzina ragazzina”. #PakiCanzi #INuoviAngeli #musi x.com