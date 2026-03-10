Morto a 60 anni Tommy DeCarlo voce dei Boston che da fan divenne frontman

Tommy DeCarlo, cantante statunitense dei Boston, è deceduto a 60 anni a Charlotte, in Carolina del Nord, lunedì 9 marzo. La sua carriera con la band è durata quasi vent'anni. La famiglia ha comunicato la sua scomparsa sui social, precisando che è avvenuta dopo una battaglia contro un tumore al cervello.

(Adnkronos) – È morto a 60 anni Tommy DeCarlo, cantante dei Boston per quasi due decenni. Il musicista statunitense è scomparso lunedì 9 marzo a Charlotte, nello stato della Carolina del Nord, dopo una battaglia contro un tumore al cervello, come annunciato dalla famiglia sui social. "Ha combattuto con incredibile forza e coraggio fino alla. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati È morto Tommy DeCarlo, fan dei Boston che diventò il cantante principale della band di “More than a Feeling”Tommy DeCarlo, cantante dei Boston dal 2007, è morto a 60 anni per un tumore al cervello. Da Home Depot a Boston: muore Tommy DeCarlo a 60 anniTommy DeCarlo, volto e voce della band rock Boston per quasi due decenni, ha lasciato questo mondo all’età di 60 anni. Una raccolta di contenuti su Tommy DeCarlo Temi più discussi: Addio a Tommy DeCarlo: il cantante dei Boston muore a 60 anni; Tommy DeCarlo, muore all’ età di 60 anni; TOMMY DECARLO: morto a 60 anni l’ex cantante dei Boston; BOSTON: è morto il cantante Tommy DeCarlo. Morto a 60 anni Tommy DeCarlo, voce dei Boston che da fan divenne frontmanTommy DeCarlo, da fan a frontman dei Boston, è scomparso a 60 anni. Scopri la sua incredibile storia, dalla passione adolescenziale per la band fino ai concerti leggendari e all’eredità musicale che h ... adnkronos.com Addio a Tommy DeCarlo: il cantante dei Boston muore a 60 anni09 mar 2026 - Il frontman della rock band statunitense è scomparso a seguito di una recente diagnosi di cancro ... rockol.it È morto Tommy DeCarlo - facebook.com facebook Addio a Tommy DeCarlo: il cantante dei Boston muore a 60 anni rockol.it/news-757551/to… x.com