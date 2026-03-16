La Regione Campania ha disposto un’ispezione nell’azienda ospedaliera dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo. Il caso ha attirato l’attenzione sulla situazione delle strutture sanitarie della regione, segnate da problematiche che richiedono attenzione. La decisione arriva in seguito alle circostanze che hanno portato alla tragica perdita del bambino. Nessun altro dettaglio è stato comunicato ufficialmente.

Il drammatico caso del piccolo Domenico Caliendo ha squarciato il velo su una realtà ospedaliera campana segnata da criticità sistemiche. All’esito dell’istruttoria regionale sull’Aorn “Ospedali dei Colli”, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha varato una linea di fermezza, disponendo misure radicali per riorganizzare il sistema e fare chiarezza sulle responsabilità. L’indagine ha fatto emergere un quadro sconcertante: «protocolli di trasporto e conservazione degli organi non aggiornati, mancato utilizzo di dispositivi di conservazione disponibili in Azienda, formazione del personale inadeguata, un clima relazionale interno gravemente deteriorato e preesistente all’evento del 23 dicembre 2025». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morte del piccolo Domenico, la Regione Campania dispone ispezione nell’azienda ospedaliera

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