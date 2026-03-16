La Regione ha deciso di avviare un’ispezione nell’Azienda ospedaliera dopo la morte di Domenico. L’indagine, iniziata alcune settimane fa, ha portato alla luce una situazione che viene definita molto preoccupante. La decisione arriva in seguito ai risultati preliminari dell’accertamento, che hanno evidenziato criticità nel funzionamento della struttura. La situazione viene ora monitorata attentamente dalle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti “L’accertamento avviato nelle scorse settimane ha restituito un quadro estremamente preoccupante”. Così il presidente della Regione, Roberto Fico, nell’annunciare un primo pacchetto di misure dopo la morte del piccolo Domenico. Anzitutto “ una ispezione straordinaria” nell’azienda ospedaliera dei Colli, da cui dipende l ‘ospedale Monaldi, che si avvarrà anche di professionalità esterne e dovrà verificare l’organizzazione e l’operato dell’azienda, per accertare, si legge in una nota, “ se le condizioni che hanno reso possibile il tragico evento fossero note o conoscibili e siano state poi adottate le misure necessarie più opportune”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La morte di Domenico, Regione dispone ispezione in Azienda ospedaliera

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