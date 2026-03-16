La Regione Campania ha ordinato un’ispezione nell’azienda ospedaliera dei Colli, che gestisce l’ospedale Monaldi, dove è stato eseguito il trapianto di cuore del bambino Domenico Caliendo. La decisione è stata presa in risposta a un quadro di criticità riscontrato nella struttura. L’indagine è finalizzata a verificare le condizioni e le procedure dell’ospedale.

La Regione Campania ha disposto un’ ispezione nell’azienda ospedaliera dei Colli, da cui dipende l’ ospedale Monaldi, la struttura dove è stato effettuato il trapianto di cuore del piccolo Domenico Caliendo. “L’accertamento avviato nelle scorse settimane ha restituito un quadro estremamente preoccupante”, ha spiegato il presidente della Regione, Roberto Fico, annunciando un primo pacchetto di misure. Anzitutto, come detto, una “ispezione straordinaria” nell’azienda ospedaliera, che si avvarrà anche di professionalità esterne e dovrà verificare l’organizzazione e l’operato dell’azienda, per accertare “se le condizioni che hanno reso possibile il tragico evento fossero note o conoscibili e siano state poi adottate le misure necessarie più opportune”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cuore bruciato, la Regione dispone ispezione nell’azienda ospedaliera: “Quadro di gravi criticità”

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