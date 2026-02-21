Dolore e polemiche per la morte del piccolo Domenico | il post di Giorgia Meloni

Domenico, un bambino di due anni e mezzo di Nola, è morto, scatenando dolore e forti critiche. La vicenda ha suscitato reazioni veloci, tra cui un messaggio di cordoglio del governo. La comunità locale si divide tra chi chiede giustizia e chi si concentra sul lutto. La famiglia del piccolo aspetta risposte e chiarimenti su quanto accaduto. La notizia si diffonde rapidamente, alimentando discussioni sui social e tra i cittadini.

Il messaggio di cordoglio del governo. Dopo la scomparsa del bambino di due anni e mezzo di Nola, il cordoglio delle istituzioni è arrivato immediato. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affidato ai social un messaggio di vicinanza alla famiglia, sottolineando come l'intero Paese si stringa attorno ai genitori, Patrizia e Antonio, colpiti da una perdita devastante. La premier ha ricordato il piccolo Domenico come "un guerriero che non sarà dimenticato", esprimendo a nome suo e dell'esecutivo "il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio". Meloni ha inoltre assicurato che le autorità competenti faranno piena luce su quanto accaduto, ribadendo la necessità di chiarire ogni aspetto della vicenda.

