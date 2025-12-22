Grande Fratello Sonia Bruganelli non ci sta e risponde | la frecciata dopo le parole di Cristina Plevani

Dopo il lungo sfogo di Cristina Plevani sul Grande Fratello, Sonia Bruganelli interviene sui social con una frase pungente che molti leggono come una replica diretta alla panellista. Subito dopo la fine del Grande Fratello, Cristina Plevani, una delle tre paneliste del reality show, ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha espresso tutta la sua frustrazione per il ruolo che lei e i suoi compagni d'avventura, Ascanio Pacelli e Floriana Rotondi, hanno avuto all'interno del programma. Nel suo sfogo, Plevani ha chiamato in causa anche Sonia Bruganelli, inserita dagli autori in corsa d'opera e alla quale, secondo l'ex gieffina, sarebbe stato concesso molto più spazio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

