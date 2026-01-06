Grande Fratello 1 il pizzaiolo Salvo Veneziano

Salvo Veneziano, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello 1, è un pizzaiolo che ha attirato l’attenzione per alcune dichiarazioni. In un’intervista, ha raccontato di una promessa non mantenuta da Cristina, che avrebbe dovuto offrirgli 50 milioni. Questa vicenda ha suscitato interesse tra i fan del reality, offrendo uno sguardo sulle dinamiche personali dei protagonisti di quella prima edizione.

: «Cristina mi aveva promesso 50 milioni, poi ha negato. Ma in cinque anni guadagnai tre miliardi» A venticinque anni di distanza dalla prima, storica edizione del Grande Fratello, Salvo Veneziano torna a raccontarsi senza filtri. Il pizzaiolo siciliano, oggi cinquantenne e imprenditore in Brianza, ripercorre quell'esperienza che gli . Grande Fratello 1, il pizzaiolo Salvo Veneziano: «Cristina mi aveva promesso 50 milioni di lire dal primo premio, poi ha negato. Ma in 5 anni guadagnai tre miliardi» - Salvo Veneziano, 50 anni, dalla Sicilia alla Brianza: «Nella casa confusi Dante Alighieri con il giudice di Forum Santi Licheri.

