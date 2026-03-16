Moro | 48 anni dopo la verità su Via Fani resta un enigma

Il 16 marzo 1978, un evento ha segnato profondamente la storia repubblicana italiana, lasciando ancora molte domande senza risposta. Calogero Mannino, ex ministro, ha rivissuto i momenti di quegli anni, affrontando i dettagli del caso Moro e le vicende legate a Via Fani. A quasi cinquant'anni di distanza, il mistero rimane avvolto, senza che siano state fornite tutte le risposte.

Il 16 marzo 1978 segna una frattura insanabile nella storia repubblicana italiana. Calogero Mannino, ex ministro, ripercorre le ombre del caso Moro a quasi mezzo secolo di distanza. La riflessione si concentra sul significato dell’attacco allo Stato e sulle conseguenze per il compromesso storico. Le conclusioni delle Commissioni parlamentari hanno riaperto interrogativi sulla verità giudiziaria. L’eredità irrisolta di Via Fani. Quasi cinquant’anni dopo i fatti di via Fani, la memoria di quel giorno resta una ferita aperta nella coscienza collettiva nazionale. Il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro non sono solo eventi storici ma rappresentano un assalto diretto alla stabilità istituzionale del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moro: 48 anni dopo, la verità su Via Fani resta un enigma Articoli correlati 16 marzo 1978, 48 anni fa il rapimento di Aldo Moro in via FaniIn via Fani a Roma 48 anni fa il rapimento di Aldo Moro costato la vita a 5 agenti della scorta. Leggi anche: Via Fani, il compromesso storico e l’Italia che verrà. La lettura di Mannino 48 anni dopo Approfondimenti e contenuti su Via Fani Temi più discussi: Camilluccia, 48 anni fa il rapimento di Aldo Moro; Torino ha ricordato Rosario Berardi, ucciso dalle Brigate Rosse; Domenico Ricci, mio padre. Il figlio dell’autista di Aldo Moro, ucciso dai brigatisti in via Fani: Ora non odio più. Aldo Moro, 48 anni fa il rapimento delle Brigate Rosse in via Fani a RomaSono passati 48 anni dal sequestro di Aldo Moro. Il 16 marzo 1978, l’automobile su cui viaggiava il presidente della Democrazia Cristiana fu fermata in via Fani, a Roma, da un nucleo armato delle Brig ... tg24.sky.it Via Fani, il compromesso storico e l’Italia che verrà. La lettura di Mannino 48 anni dopoNel cuore della memoria repubblicana c’è una data che continua a bruciare. Il 16 marzo 1978 non è soltanto un tornante della storia, ma una fenditura che attraversa ancora la coscienza nazionale. Il r ... formiche.net Via Fani, Meloni: pagina dolorosa, ricordiamo i servitori dello Stato uccisi - facebook.com facebook Emily Dickinson. Buongiorno, Notte. Via Fani, 16.03.1978. #emilydickinson #goodnightmidnight #marcobellocchio #buongiornonotte #viafani #giuseppeculicchia x.com