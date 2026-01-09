Tutte le statistiche danno il Venezia favorito Ma la Reggiana è la bestia nera del Leone

Secondo le statistiche, il Venezia è favorito nell’ultima partita del girone d’andata, ma la Reggiana si presenta come la sua vera bestia nera. La sfida promette di essere un momento importante per entrambe le squadre, che affrontano questa occasione con obiettivi diversi. La partita rappresenta un’opportunità per la Reggiana di consolidare la propria posizione e dimostrare il proprio valore contro una delle squadre più in forma del campionato.

Lo possiamo davvero dire forte: il 2026 della Reggiana comincia senza dubbi col botto. L’avversario nell’ultima del girone d’andata è una delle retrocesse dalla Serie A: il Venezia è tra le squadre più in forma della B ed è a soli 3 punti dalla vetta. Sono tante le peculiarità dei lagunari: per esempio, con quasi il 62% medio di possesso palla a partita é la squadra col miglior dato in questo senso, ma a questa cifra, che vuol dire tutto e niente, abbina anche un’ottima mole di gol segnati (e ben 10 legni colpiti). Solo Venezia (31) e Frosinone (34), infatti, hanno sfondato il muro delle 30 reti realizzate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

