Monza fuga dei dirigenti dal municipio? Scontro Forza Italia-Sindaco

A Monza, nelle ultime settimane, diversi dirigenti del municipio hanno lasciato i loro incarichi, alimentando discussioni in Consiglio comunale. Durante la seduta, il consigliere di Forza Italia Pier Franco Maffè ha espresso critiche rivolte al sindaco Paolo Pilotto, portando alla luce uno scontro tra le parti. La vicenda ha generato un clima di tensione tra le forze politiche presenti.

Monza, 16 marzo 2026 – I recenti avvicendamenti delle figure dirigenziali del Comune di Monza hanno acceso il dibattito in Consiglio comunale, provocando tensione tra il consigliere di Forza Italia Pier Franco Maffè e il sindaco Paolo Pilotto. Al centro della polemica il timore dell’esponente azzurro che dietro le partenze si nasconda un problema più ampio. Durante l’ultimo Consiglio comunale, Maffè – già assessore al Personale – ha chiesto chiarimenti su una serie di cambiamenti ai vertici amministrativi del municipio. “Sono preoccupato e chiederemo una riunione di Commissione per capire cosa sta succedendo”. Il consigliere ha citato in particolare il caso dell’architetta Nadia Bombardieri, dirigente dell’Urbanistica, di recente presente in aula per illustrare due piani attuativi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, fuga dei dirigenti dal municipio? Scontro Forza Italia-Sindaco Articoli correlati Forza Italia a Prato: scontro su candidato sindaco, ecco chi è in poleForza Italia a Prato: la sfida del candidato sindaco tra divisioni interne e strategie elettorali Il commissario provinciale di Forza Italia a Prato,... Castel San Giorgio, Fratelli d’Italia: "Dipendenti in fuga dal Comune e dal sindaco"Il gruppo consiliare: "Un’Amministrazione sana valorizza le competenze, costruisce rispetto e trattiene il personale qualificato" “Negli ultimi anni,...