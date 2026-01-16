Controllo di routine a Cepagatti diventa operazione antidroga | arrestato 24enne trovato con mezzo chilo di hashish
Durante un controllo di routine a Cepagatti, i carabinieri hanno scoperto oltre mezzo chilo di hashish nascosto nel veicolo di un 24enne. L’operazione, iniziata come un semplice controllo stradale, si è trasformata in un’azione antidroga con l’arresto del giovane. La scoperta sottolinea l’importanza delle attività di prevenzione e monitoraggio sul territorio.
Lo hanno fermato per un controllo su strada, ma l’intervento è diventato un’operazione antidroga che ha permesso ai carabinieri di Cepagatti di trovare oltre mezzo chilo di hashish. Un’operazione conclusasi con l’arresto del 24enne che avrebbe avuto nella sua disponibilità l’ingente quantitativo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
