Controllo di routine a Cepagatti diventa operazione antidroga | arrestato 24enne trovato con mezzo chilo di hashish

Durante un controllo di routine a Cepagatti, i carabinieri hanno scoperto oltre mezzo chilo di hashish nascosto nel veicolo di un 24enne. L’operazione, iniziata come un semplice controllo stradale, si è trasformata in un’azione antidroga con l’arresto del giovane. La scoperta sottolinea l’importanza delle attività di prevenzione e monitoraggio sul territorio.

