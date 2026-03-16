Montecchio avanti tutta Anche il Tolentino va ko

Nel match tra Tolentino e Montecchio, la squadra ospite ha vinto 2-1. Edoardo e Tizi hanno segnato per Montecchio, mentre il gol di Tolentino è stato realizzato da un giocatore non identificato. Durante la partita sono entrati in campo diversi giocatori, tra cui Mariani al 36’ del secondo tempo e Nunes De Melo al 12’ della ripresa. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra ospite.

Tolentino 1 K Sport Montecchio 2 Edoardo, Diouane, Tizi, Romitelli, Giandomenico (36’ st Mariani), Tomassetti, Alberione, Tortelli, Moscati, Rozzi, Papini (12’ st Nunes De Melo). All Passarini K SPORT MONTECCHIO GALLO: Cerretani, Camilloni, Procacci, Dominici (31’ pt Fabbri), Nobili, Carta, Montagna (40’ st Romualdi), Torelli, Rivi (22’ st Broso), Buonavoglia (46’ st Mistura), Sollaku (36’ pt Magnanelli). All Magi Reti: 16’ pt Carta, 42’ pt Rivi, 43’ st Tomassetti Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno Note: Prima della gara premiato Lorenzo Tizi per le duecento presenze con la maglia cremisi. Spettatori: 1000 circa. Ammoniti: Nobili, Tortelli, Carta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montecchio avanti tutta. Anche il Tolentino va ko Articoli correlati Leggi anche: Eccellenza. "Tolentino, avanti tutta. Obiettivo playoff» Leggi anche: K-Sport Montecchio e Fermignano, trasferte insidiose. Urbino sfida Montegranaro, Urbania il Tolentino