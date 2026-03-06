Eccellenza Tolentino avanti tutta Obiettivo playoff

La squadra di Tolentino si prepara alla partita contro Fermignano, con l’obiettivo di mantenere la serie positiva e avvicinarsi ai playoff. Il team ha dimostrato un buon stato di forma nelle ultime gare e punta a continuare su questa strada per raggiungere il traguardo prefissato. La sfida si giocherà in trasferta, con la volontà di proseguire il momento positivo.

"Siamo attraversando un momento di forma importante. A Fermignano non dobbiamo arrestare la corsa playoff". Cosi Filippo Giandomenico, centrocampista classe 2006 del Tolentino. L’under cremisi sta disputando una grande stagione come regista e creatore di gioco per la squadra di Passarini. "Dal punto di vista personale – dice il giocatore – sono migliorato tantissimo, l’autostima e la consapevolezza dei propri mezzi mi stanno aiutando di partita in partita. Nello spogliatoio mi sono vicini i più esperti nella quotidianità e sento di aver fatto un bel salto di qualità". Tolentino infatti viene dal miglior momento stagionale. Sono sei i... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

