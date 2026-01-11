k sport montecchio e fermignano trasferte insidiose urbino sfida montegranaro urbania il tolentino

Dopo la pausa, il campionato di Eccellenza torna in campo con le trasferte di K-Sport Montecchio e Fermignano, affrontando sfide impegnative. Urbino sfida Montegranaro, mentre Urbania ospita il Tolentino. La seconda giornata del girone di ritorno si disputa alle 14:30, offrendo nuove opportunità per le squadre di consolidare le posizioni in classifica e proseguire il percorso stagionale.

Dopo la sosta il campionato di Eccellenza riprende la sua corsa. Si gioca alle ore 14,30 per la seconda giornata del girone di ritorno. Chiesanuova- K Sport Montecchio. "Riprendiamo il campionato dopo la sosta natalizia - commenta il dg della K Sport Matteo Mariani - e sappiamo tutti che dalla ripresa in poi inizia un’altra competizione dove i punti cominciano a pesare di più per tutti, qualsiasi siano gli obiettivi di ciascuna squadra. Cominciamo con una trasferta insidiosissima a Chiesanuova, contro un avversario in netta ripresa che sul proprio campo ha superato anche la corazzata Fermana. Personalmente temo molto il Chiesanuova che negli anni ci ha sempre messo in difficoltà in campo ed era una squadra partita con obiettivi importanti, son certo che risalirà la china. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

