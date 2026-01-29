Due escursionisti si perdono in montagna i volontari li recuperano dopo ore di ricerche e li portano in un hotel della zona | quello che accade poi è impensabile

Due escursionisti si sono persi in montagna, ma grazie all’intervento del soccorso alpino sono stati trovati e portati in salvo. Dopo ore di ricerche, i volontari li hanno recuperati e accompagnati in un hotel della zona. La loro reazione? Meno entusiasta del previsto, lasciando spazio a qualche tensione. La vicenda resta un richiamo alla prudenza quando si affrontano itinerari in quota.

Si perdono in montagna ma, per loro fortuna, il soccorso alpino riesce salvarli. Grati? Insomma. La storia. Siamo sullo Scafell Pike, la montagna più alta d’Inghilterra (978 metri) che si trova nel Lake District, nord-ovest del Paese. Due escursionisti si perdono e i volontari del Wasdale Mountain Rescue Team impiegano sette ore per trovarli. Il tempo cambia rapidamente e le condizioni sono insidiose. Una volta trovati, i due vengono portati al Wasdale Head Inn che li ospita offrendo loro non solo il 35% di sconto (su 130 sterline di spesa, circa 150 euro) ma anche qualcosa da mangiare: il gestore del b&b e pub sta infatti sveglio fino a tardi per aspettarli e rifocillarli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In seguito a una segnalazione di abbandono, i carabinieri di Nola sono intervenuti per recuperare un cane lasciato in stato di abbandono.

