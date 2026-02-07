Si perdono nel bosco partono le ricerche con il buio | trovati infreddoliti ma salvi

Questa sera, poco prima delle 19, le squadre di vigili del fuoco sono partite alla ricerca di alcune persone sparite nel bosco tra Civitella di Romagna e Bagno di Romagna. Le operazioni sono partite al calar del sole, con il buio che complicava le ricerche. Dopo ore di ricerca, le persone sono state trovate infreddolite ma sane e salve. Ora sono in sicurezza e sotto controllo.

È scattata intorno alle 18.50 di questa sera un’operazione di ricerca e soccorso che ha visto impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Civitella di Romagna e Bagno di Romagna. L’intervento ha riguardato due escursionisti che, partiti nel pomeriggio per un’uscita in montagna.🔗 Leggi su Forlitoday.it

