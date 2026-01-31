Fara monopattini nel mirino della polizia locale Al via i controlli anti maranza

La polizia locale di Fara Gera d’Adda ha intensificato i controlli sui monopattini elettrici. Negli ultimi quindici giorni, gli agenti hanno fermato diversi giovani per verificare il rispetto delle regole e la sicurezza. Le operazioni coinvolgono soprattutto i ragazzi più giovani, spesso protagonisti di comportamenti rischiosi con i mezzi elettrici. La situazione ha spinto le forze dell’ordine a intervenire con controlli a tappeto, per prevenire incidenti e garantire che tutti rispettino le norme.

