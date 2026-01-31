Fara monopattini nel mirino della polizia locale Al via i controlli anti maranza
La polizia locale di Fara Gera d’Adda ha intensificato i controlli sui monopattini elettrici. Negli ultimi quindici giorni, gli agenti hanno fermato diversi giovani per verificare il rispetto delle regole e la sicurezza. Le operazioni coinvolgono soprattutto i ragazzi più giovani, spesso protagonisti di comportamenti rischiosi con i mezzi elettrici. La situazione ha spinto le forze dell’ordine a intervenire con controlli a tappeto, per prevenire incidenti e garantire che tutti rispettino le norme.
Fara Gera d’Adda. Controlli a tappeto nelle ultime due settimane da parte degli agenti della polizia locale, con particolare attenzione ai giovanissimi, all’uso dei monopattini elettrici e alla sicurezza. L’attività ha portato all’identificazione di una quarantina di ragazzi, in gran parte studenti delle scuole medie, con età compresa tra i 12 e i 14 anni. Le verifiche, come detto, si sono concentrate soprattutto sull’utilizzo dei monopattini e si sono concentrate, prevalentemente, su ragazzi senza casco e casi di trasporto di due persone sullo stesso mezzo. Per queste infrazioni sono scattate sanzioni amministrative da 50 euro ciascuna, a carico dei genitori dei minori.🔗 Leggi su Bergamonews.it
