Le regole sull' uso di bici e monopattini spiegate ai migranti richiedenti asilo | l' incontro della Polizia Locale

La Polizia Locale della Bassa Romagna ha spiegato le regole su bici e monopattini ai venti richiedenti asilo, per chiarire le norme di sicurezza e comportamento in strada. L'incontro si è svolto ieri ad Alfonsine, coinvolgendo anche i responsabili della struttura gestita da Cefal. Durante l’iniziativa, gli agenti hanno mostrato ai migranti le principali regole da rispettare, distribuendo volantini informativi e rispondendo alle domande più frequenti.

Dai dispositivi luminosi obbligatori alle norme di comportamento su strada: l'approfondimento con il supporto dei mediatori culturali Ieri la Polizia Locale della Bassa Romagna ha incontrato i venti richiedenti asilo e protezione internazionale ospitati nella struttura gestita da Cefal ad Alfonsine, insieme ai responsabili e al direttore del progetto. "Un momento non solo formativo, ma anche di dialogo e vicinanza, che ha visto istituzioni, operatori e ospiti lavorare fianco a fianco con un obiettivo comune: la sicurezza di tutti", spiega la Polizia Locale.