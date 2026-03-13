Una giovane ha trascorso i suoi primi vent’anni in Florida, negli Stati Uniti, dove ha vissuto un’esperienza legata al baseball. La sua storia si concentra su questa fase di vita, tra sogni e realtà vissuti oltre oceano. Racconta di un periodo intenso, in cui il baseball ha rappresentato un elemento centrale, e si conclude con una riflessione sulla conclusione di quel percorso.

Ha compiuto i suoi primi vent’anni in Florida, in quegli Stati Uniti che, per il suo percorso nel baseball, sono croce e delizia. Matteo Marelli, nato a Roma ma trasferitosi con la famiglia a Senago da piccolo, lo scorso 27 febbraio ha vissuto il giorno del suo compleanno con la maglia della Nazionale impegnata nell’Early Camp di preparazione a Port Charlotte. Gli States sono, notoriamente, la patria del baseball, il sogno di chiunque pratichi questo sport, e Marelli il sogno l’ha accarezzato per cinque mesi da quando, lo scorso luglio, era stato ingaggiato dalla franchigia dei New York Mets per giocare nelle Minor League americane. Lo ha fatto, e pure bene, sino alla doccia fredda, inattesa, piuttosto immotivata, della mancata conferma a inizio 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La storia. Marelli, fine del sogno americano: "Una grande esperienza di vita»

