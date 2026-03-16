Monaldi il presidente Fico dispone alcune misure per proteggere i pazienti e riorganizzare il sistema | ecco quali

Il presidente Fico ha adottato alcune misure per tutelare i pazienti e riorganizzare il sistema sanitario. Queste decisioni seguono un’attività istruttoria regionale avviata sulla vicenda di un bambino e sulle criticità emerse nella gestione di un ospedale. Le misure sono state disposte in risposta alle disfunzioni riscontrate nel funzionamento della struttura.

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